Vigili del Fuoco: Nicola Micele è il nuovo direttore regionale

L'incarico per il prossimo biennio

Di: Redazione Sardegna Live

Cambio al vertice della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco della Sardegna: l'ingegnere Nicola Micele assume il ruolo di Direttore Regionale per il prossimo biennio. Laureato in Ingegneria Civile per la Difesa del Suolo e Pianificazione Territoriale, Micele ha conseguito un Master di II livello in "Ingegneria dell'Emergenza". È entrato nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1994 e nel 2011 è stato nominato Primo Dirigente.

Nel corso della sua carriera, ha ricoperto diversi incarichi di rilievo a Roma, prima negli uffici di Staff del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco e successivamente ha diretto l'ufficio di Staff del Capo del Corpo Nazionale. Ha partecipato a numerose operazioni di soccorso durante calamità in Italia, come il sisma delle Marche e dell'Umbria del 1997, il terremoto in Abruzzo del 2009, quello in Emilia del 2012 e, più recentemente, il terremoto del Centro Italia del 2016-2017.

Cavaliere dell'Ordine "Al Merito della Repubblica Italiana", Micele ha ricevuto numerosi riconoscimenti formali dal Dipartimento dei Vigili Fuoco. Micele ha già ricoperto il ruolo di Comandante dei Vigili del Fuoco a Treviso, Verona e Milano, e ora guiderà la Direzione Regionale della Sardegna per il prossimo biennio.

Oggi ha incontrato il personale della Direzione, esprimendo la sua soddisfazione per l'assunzione di un incarico così prestigioso. Nelle sue parole ha sottolineato la priorità del servizio al cittadino e l'importanza di dare supporto ai Comandi attraverso una sinergica e proficua collaborazione.