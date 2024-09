A Tortolì Oscar Farinetti. "Dieci mosse per affrontare il futuro"

Interventi musicale di Moses Concas

Di: Redazione Sardegna Live

Ospiti della decima edizione della Pastorale del Turismo l'imprenditore Oscar Farinetti e lo Street Artist Sardo Moses Concas.

GUARDA LA DIRETTA

OSCAR FARINETTI - (Alba, 24 settembre 1954). É un imprenditore, dirigente d'azienda e scrittore italiano, fondatore della catena Eataly. Contribuisce in prima persona a sviluppare il supermercato Unieuro fondato dal padre nel 1967 fino a farlo diventare una catena di grande distribuzione, specializzata in elettronica, di rilevanza nazionale. Diviene membro del consiglio d'amministrazione, poi amministratore delegato e infine presidente, fino al 2003. Decide poi di vendere l’azienda e con il ricavato fonderà nel 2004 una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly. Collabora anche a diverse ricerche didattiche di mercato della Bocconi di Milano e dell'Università di Parma. Nel 2011 Farinetti promuove il viaggio in barca a vela da Genova a New York, "7 mosse per l'Italia", al quale partecipa insieme a Giovanni Soldini. Dal viaggio verrà tratto un libro omonimo. Nel giugno 2012 Eataly ha già nove filiali in Italia, nove in Giappone e una a New York. Nel 2016 la rete sarà formata da 38 negozi di cui 16 all'estero. Nell'estate 2015 decide di fare un passo indietro, lasciando ufficialmente gli incarichi in azienda. È autore di 17 libri.

MOSES CONCAS - Classe 1988, è uno Street Artist Sardo. Fin dall'infanzia ha mostrato particolare interesse per il mondo della musica e delle arti, fino ad abbracciare il mondo del Rap e della Beatbox. Non ha mai smesso di sperimentare, comporre e improvvisare con un'ampia gamma di strumenti, ma è stato solo dopo i 22 anni che ha scoperto la passione per l'armonica. Grazie al duro lavoro, si è guadagnato notorietà e fama diffondendo la propria musica in diverse città e continenti, fra cui Dubai, Las Vegas, Cina, Indonesia, Egitto Germania e Porto Rico. È molto attivo fra Italia e Inghilterra, nazioni in cui è presente con numerosi festival, eventi e concerti. Nel 2014 fonda la Moses Concas Production, la sua casa discografica e società di entertainment artistico.