I Tazenda dopo l’incidente: “Abbiamo vissuto uno scenario terribile”

Per Gino Marielli e Nicola Nite costole e vertebre rotte

Di: Redazione Sardegna Live

“Lo scontro frontale è stato molto forte ed inevitabile. Abbiamo avuto uno shock indescrivibile e tanto dolore al petto, alla schiena, al collo. Respiravamo a fatica”. Così i Tazenda hanno aggiornato i propri fan dopo il brutto incidente avvenuto ieri sera mentre erano in viaggio verso Settimo San Pietro, dove si sarebbero dovuti esibire.

Gino Marielli è ricoverato in ospedale con due costole in frattura scomposta, Nicola Nite ricoverato con polso ingessato, trauma cranico, sei punti sul viso e due vertebre del collo rotte. “Anche gli altri tre che erano con noi nel van hanno dolori e tanto spavento da smaltire. Non abbiamo notizie della conducente che ci è venuta addosso. Abbiamo vissuto uno scenario terribile. Grazie a tutti coloro che ci stanno supportando” si legge ancora sulla pagina ufficiale del gruppo musicale.