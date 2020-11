Nuovo focolaio in casa per anziani a Nuoro

Positivi 17 ospiti sui 20 assistiti nella struttura

Di: Redazione Sardegna Live

Nuovo focolaio Covid all'interno della casa protetta per anziani di via Trieste, a Nuoro. Nella struttura sono risultati positivi al virus 17 ospiti sui 20. La comunicazione all'amministrazione cittadina è arrivata dai responsabili della casa protetta e della cooperativa Progetto Uomo, che gestisce i servizi. In seguito è stato convocato con urgenza il Centro operativo comunale per avere un quadro preciso della situazione e mettere in moto le procedure del caso.

Una volta riscontrati i primi casi, sono stati richiesti i tamponi per tutti gli ospiti, mentre le persone già accertate positive sono state messe in isolamento nei locali che dal mese di aprile erano stati dedicati per all'emergenza pandemica.

Sono 17 gli anziani positivi e a breve arriveranno anche i risultati dei test eseguiti sugli operatori. Alcuni dei contagiati presentano sintomi, ma non sono state segnalate particolari criticità. L'Ats ha avviato le procedure come da protocollo sanitario e le operazioni di tracciamento per arginare il contagio e cercare di capire come si sia diffuso il virus all'interno, considerato che dal 6 settembre la struttura non consentiva più le visite provenienti dall'esterno neanche da parte dei parenti. Gli anziani sono assistiti dagli operatori della cooperativa Progetto Uomo, dal personale infermieristico e oss messo a disposizione dalla Assl.