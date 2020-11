Lo sciopero degli infermieri: in Sardegna ne servono 4.500

Nursing up: "Siamo allo stremo, inutili nuovi spazi senza personale"

Redazione Sardegna Live

Gli infermieri sardi si sono dati appuntamento davanti alla Prefettura di Cagliari per lo sciopero nazionale indetto dal sindacato Nursing up. Una delegazione di rappresentanti della categoria ha steso in piazza Palazzo una divisa da infermiere posandovi accanto decine di fiori. "Non riusciamo più a garantire i servizi - spiega il dirigente nazionale Nursing up, Diego Marracino -, il numero degli operatori sanitari in Sardegna è insufficiente. Non siamo in grado di passare i futuri mesi dove il crescere dei pazienti positivi e la cattiva gestione delle Asl ci sta portando ad ammalarci uno per uno".

"Chiediamo a livello regionale un incremento delle dotazioni e migliore organizzazione dei percorsi e della gestione dei pazienti. Lo sciopero nazionale, invece, chiede la possibilità per le professioni sanitarie di avere un alveo contrattuale proprio".

"Mettere in piedi delle tende o aprire nuovi reparti è del tutto inutile se non hai il personale per lavorarci - conclude Marracino -. Stanno aprendo strutture, ma noi che ci lavoriamo siamo sempre gli stessi: non ce la possiamo fare".

