Ad Alghero i Campionati del Mondo Juniores in Acque libere

Oltre 400 persone in città tra atleti e accompagnatori

Di: Redazione Sardegna Live

Tra atleti e accompagnatori si superano le quattrocento unità; per loro si stanno mobilitando ben otto strutture ricettive. Arrivano da tutto il pianeta per onorare la prima volta in Italia dei Campionati del Mondo Juniores femminili e maschili in acque libere, in programma dal 5 all'8 settembre.

Sarà uno spettacolo garantito vederli sfilare per le vie centrali di Alghero, durante la parata ufficiale nella serata del 4 settembre, dove col giuramento e la presentazione ufficiale con tanto di mascotte e musica dal vivo, in Piazza Lo Quarter si darà il via alla quattro giorni agonistica.

L’evento trova il suo tocco magico nella suggestiva ambientazione dell’area protetta di Porto Conte che annovera anche la spiaggia di Mugoni, famosa sia per il colore della sabbia e del fondale, sia per una pineta retrostante che affascina i milioni di villeggianti che anno dopo anno la affollano.

Un bel carico di lavoro per la società natatoria autoctona Alguer Sport presieduta da Lorenzo Zicconi che con ammirevole coraggio accetta di condurre la macchina organizzativa, ovviamente seguita come un’ombra dalla World Acquatics che si affida alla Federnuoto e alla sua costola sarda comandata da Danilo Russu. Una cooperazione vorticosa ma concretissima che ormai produce effetti da diversi anni, al punto da non dire un’eresia se si pone la Sardegna come capitale mondiale dell’Open Water.