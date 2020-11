Oristano: commemorazione defunti della Polizia di Stato

Il ricordo della Polizia di Oristano per i colleghi defunti

Di: Giammaria Lavena

"Considerato l’attuale scenario di diffusione epidemiologica, nel rispetto del quadro normativo relativo alle misure di contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19, alla sola presenza del questore, dottoressa Stellino, del cappellano della Questura, del capo di Gabinetto e di tre dipendenti della Polizia di Stato in rappresentanza di tutti i ruoli, si è tenuta stamane la commemorazione dei defunti della Polizia di Stato".

Lo fa sapere in un comunicato la Polizia di Stato di Oristano, che ha voluto commemorare, anche in questo delicato periodo, nel rispetto delle normative, la scomparsa dei colleghi, "con la deposizione di una corona d’alloro presso la targa in marmo, situata nell’atrio del compendio Questura, Prefettura e Polizia stradale, in memoria di tutti gli appartenenti all’amministrazione della Pubblica Sicurezza deceduti in servizio e non".

"Dopo l’esecuzione de 'Il Silenzio' - si legge nella nota -, il cappellano don Francesco Murana ha ricordato il valore morale e sociale del servizio assicurato dalla Polizia di Stato, i defunti ed ha impartito la benedizione".