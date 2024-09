Meteo: in arrivo il ciclone di fine estate, da giovedì cambia tutto

L'Italia sta per dire addio all'estate: è in arrivo infatti un ciclone dalla Groenlandia

Di: Redazione Sardegna Live

L'Italia sta per dire addio all'estate: è in arrivo infatti, come annunciato da Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, un ciclone dalla Groenlandia che segnerà la fine del caldo e delle giornate soleggiate.

Nei prossimi due giorni, è previsto un generale peggioramento del tempo su tutta l'Italia con temporali più frequenti ed un leggero calo termico specie al Nord. Da giovedì 5 fino almeno fino al 12 settembre una goccia fredda, cioè un vortice ciclonico in quota che si è isolato da un'area a bassa pressione più grande, si abbatterà sullo Stivale portando il maltempo e decretando la fine dell'estate.

Nelle prossime ore, avremo ancora residui di caldo africano: al Sud la colonnina di mercurio segnerà 35-37°C in Sicilia e Sardegna (anche a Catania e Siracusa). Sono previsti temporali a carattere sparso più probabili al mattino al Sud e in Sardegna, in un contesto via via sempre meno caldo. Da domani troveremo qualche temporale in più al centronord.

Da giovedì 5 settembre cambierà tutto.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: mercoledì 4 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo poco nuvoloso con addensamenti più consistenti associati a rovesci o temporali isolati nelle ore pomeridiane.

Temperature: senza variazioni di rilievo in entrambi i valori.

Venti: deboli prevalentemente variabili.

Mari: poco mossi.

NEL DETTAGLIO IN SARDEGNA: giovedì 5 settembre 2024 - fonte Arpas

Cielo generalmente nuvoloso con precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Attenuazione dei fenomeni nella seconda parte della giornata.

Temperature: in progressiva diminuzione in entrambi i valori.

Venti: deboli meridionali tendenti al rinforzo dai quadranti occidentali già dalla mattinata.

Mari: poco mossi o mossi con moto ondoso in progressivo aumento.