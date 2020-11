Cagliari. Giovani senza mascherine e bevande oltre l'orario: sanzioni pesanti

I controlli della Guardia di finanza per contrastare la diffusione dei contagi: multe fino a 800 euro

Di: Giammaria Lavena

Nell’ambito delle quotidiane operazioni di controllo economico del territorio, i Finanzieri del Comando Provinciale di Cagliari, si sono adoperati anche nella verifica del rispetto da parte dei cittadini delle norme varate dal governo a tutela della salute pubblica, inserite nel contesto generale delle misure atte a fronteggiare la grave emergenza coronavirus.

Tra queste l'ultimo Dpcm, che prevede l'obbligo di mascherina. Durante alcuni controlli effettuati la scorsa sera, due giovani di 20 e 30 anni, intercettati uno in viale Europa e l'altro in via Bacaredda, sono stati trovati sprovvisti delle previste protezioni, riferendo di averle perse poco prima: le giustificazioni non hanno fruttato il risultato sperato, per ciascuno di loro è infatti scattata una sanzione da 400 euro. A tarda notte, invece, i finanzieri hanno notato un assembramento di giovani nel centro della città: alla vista della pattuglia, il gruppetto di ragazzi è scappato facendo perdere le sue tracce.

Sul posto è invece rimasto un soggetto, titolare di partiva Iva per il commercio ambulante e proprietario di un furgoncino, il cui interno era stato adattato a bar con tanto di diffusione musicale, motivo di attrazione della comitiva. E' quindi scattata la sanzione di 533 euro, poiché somministrava bevande oltre gli orari consentiti. Nell’ambito invece di un controllo pomeridiano, in una piazza di Capoterra, un ragazzo di 17 anni è stato trovato sprovvisto di mascherina.

Per lui, vista la recidività legata a condotte dello stesso tipo, è scattata una sanzione amministrativa di 800 euro, importo doppio rispetto alla misura minima di 400. I controlli della Guardia di finanza di Cagliari proseguiranno con sempre maggiore intensità al fine di tutelare al massimo la salute pubblica, vigilando sulla corretta osservanza delle disposizioni emanate in ragione del particolare ed attuale contesto epidemiologico.