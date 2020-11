Infermieri allo stremo: "La situazione è insostenibile"

Diego Murracino (Nursing Up): "La protesta è finalizzata a ottenere rispetto, sicurezza e migliori condizioni di lavoro per consentirci di dare migliore assistenza ai cittadini"

Di: Roberto Tangianu

Nella giornata del 2 novembre gli infermieri sardi e tutti gli altri lavoratori appartenenti alle professioni sanitarie operanti nel Pubblico scioperano per denunciare una situazione insostenibile.

“La criticità che sta affrontando la Sanità sarda in relazione alla pandemia – spiega Diego Murracino, dirigente regionale Nursing Up - vengono ulteriormente aggravate dalla inadeguatezza organizzativa e gestionale manifesta in tutti gli ospedali della regione”.