Baja Sardinia. In coma a 28 anni dopo una lite davanti a un locale

Aveva sbattuto la testa per terra nel parcheggio del Phi Beach

Di: Redazione Sardegna Live

Un 28enne di Thiesi è in fin di vita dopo avere sbattuto la testa per terra nel parcheggio della discoteca sulla spiaggia Phi Beach, a Baja Sardinia. Il giovane sarebbe stato spinto da un amico, un ragazzo straniero in vacanza in Sardegna, identificato dai carabinieri e denunciato per lesioni gravi.

L'episodio, ricostruito dai militari del Reparto territoriale di Olbia, risale alla settimana scorsa. Il 28enne si trovava in vacanza a San Teodoro quando in compagnia di tre amici si è diretto verso Baja Sardinia. Dopo una nottata di festa al Phi Beach i quattro amici stavano raggiungendo la loro auto nel parcheggio del locale quando hanno iniziato a discutere.

Uno di loro ha spinto il 28enne che ha perso l'equilibrio finendo rovinosamente a terra e sbattendo la testa. Sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 e il giovane, nonostante inizialmente volesse rifiutare le cure, è stato trasportato al Pronto soccorso di Olbia. Qui è stato visitato e tenuto in osservazione nell'attesa di esami più approfonditi.

Una volta andato via, il giovane è tornato a Thiesi dove il giorno successivo è stato male mentre si trovava a casa. È stato così accompagnato all'ospedale di Ozieri dove i medici gli hanno riscontrato un ematoma cerebrale. Da qui il trasferimento nel reparto Neurochirurgia dell'ospedale di Nuoro, dove è stato sottoposto d'urgenza a un intervento chirurgico per ridurre l'ematoma. Ora si trova in coma farmacologico in Rianimazione.