Aggressione a colpi di martello, il Questore chiude bar a Sassari

L’episodio risale al luglio scorso, gli aggressori sono stati arrestati per tentato omicidio

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo l’aggressione avvenuta il 19 luglio scorso, con un 62enne sassarese colpito alla nuca con un martello, il Questore ha deciso di chiudere per 15 giorni il "Bar Duca" a Sassari.

Come specificato anche nel comunicato del Questore, in quella occasione erano intervenuti i carabinieri che erano poi risaliti agli autori dell’aggressione, due fratelli sassaresi di 44 e 38 anni, arrestati successivamente per tentato omicidio.

“Considerata la frequentazione del locale da parte di soggetti pregiudicati e l’allarme sociale derivante dal grave episodio, ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza il Questore della Provincia di Sassari ha disposto la sospensione, per 15 giorni, della licenza relativa alla gestione dell’esercizio in parola, con conseguente chiusura dello stesso per l’intera durata del provvedimento, attesa la necessità di scongiurare il verificarsi di condizioni potenzialmente pericolose per l’Ordine Pubblico e la Sicurezza dei cittadini” si legge nel comunicato diffuso dalla Questura di Sassari.