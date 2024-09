Oscar Farinetti e Moses Concas alla Pastorale del Turismo: a Tortolì martedì 3

Le dieci mosse per affrontare il futuro? Ce le svela Farinetti. Ingresso libero, diretta su Sardegna Live

Di: Redazione Sardegna Live

L’appuntamento numero dieci della rassegna estiva ideata e realizzata dalle Diocesi di Lanusei e di Nuoro parla di economia e di sogni realizzati, di impresa e di ambizione, di mercati e di programmazione. Il protagonista della serata di martedì 3 settembre sarà infatti Oscar Farinetti, imprenditore italiano che raccontando la sua esperienza di vita, la sua visione della vita, legge il presente guardando al futuro, alle sue opportunità, ai suoi richiami, alle sue problematicità.

Intervistato dal giornalista Giuseppe Deiana, in una conversazione dal titolo “Dieci mosse per affrontare il futuro”, il fondatore di Eataly incontrerà il pubblico all’Anfiteatro Caritas di Tortolì alle ore 21:30. L’ingresso è libero e per chi non potrà essere presente, ma non vorrà perdersi l’incontro, potrà seguire la diretta su Sardegna Live (sul nostro sito: www.sardegnalive.nte, su Facebook e YouTube di Sardegna Live).

Gli intermezzi musicali saranno affidati ai virtuosismi artistici di Moses Concas.

OSCAR FARINETTI - (Alba, 24 settembre 1954). É un imprenditore, dirigente d'azienda e scrittore italiano, fondatore della catena Eataly. Contribuisce in prima persona a sviluppare il supermercato Unieuro fondato dal padre nel 1967 fino a farlo diventare una catena di grande distribuzione, specializzata in elettronica, di rilevanza nazionale. Diviene membro del consiglio d'amministrazione, poi amministratore delegato e infine presidente, fino al 2003. Decide poi di vendere l’azienda e con il ricavato fonderà nel 2004 una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly. Collabora anche a diverse ricerche didattiche di mercato della Bocconi di Milano e dell'Università di Parma. Nel 2011 Farinetti promuove il viaggio in barca a vela da Genova a New York, "7 mosse per l'Italia", al quale partecipa insieme a Giovanni Soldini. Dal viaggio verrà tratto un libro omonimo. Nel giugno 2012 Eataly ha già nove filiali in Italia, nove in Giappone e una a New York. Nel 2016 la rete sarà formata da 38 negozi di cui 16 all'estero. Nell'estate 2015 decide di fare un passo indietro, lasciando ufficialmente gli incarichi in azienda. È autore di 17 libri.

MOSES CONCAS - Classe 1988, è uno Street Artist Sardo. Fin dall'infanzia ha mostrato particolare interesse per il mondo della musica e delle arti, fino ad abbracciare il mondo del Rap e della Beatbox. Non ha mai smesso di sperimentare, comporre e improvvisare con un'ampia gamma di strumenti, ma è stato solo dopo i 22 anni che ha scoperto la passione per l'armonica. Grazie al duro lavoro, si è guadagnato notorietà e fama diffondendo la propria musica in diverse città e continenti, fra cui Dubai, Las Vegas, Cina, Indonesia, Egitto Germania e Porto Rico. È molto attivo fra Italia e Inghilterra, nazioni in cui è presente con numerosi festival, eventi e concerti. Nel 2014 fonda la Moses Concas Production, la sua casa discografica e società di entertainment artistico.