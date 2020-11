Moto contro scooter, due giovani minorenni in ospedale

Sul posto hanno operato gli agenti della Polizia Locale

Di: Alessandro Congia

Incidente stradale, questa sera, nel quartiere di Genneruxi. Una moto condotta da un giovane 20enne di Cagliari e un ciclomotore con a bordo 2 minori, anch'essi di Cagliari, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati in via Stoccolma, all'incrocio con la piazza Olanda.

Nessuna ferita per il conducente della moto mentre i due minori sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice giallo. I rilievi sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.