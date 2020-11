Agnes Zimmermann e Luca Cocco, ecco il loro nuovo murale a Capoterra

Voluto dal sindaco Francesco Dessì e dedicato ai suoi concittadini: il capolavoro di piazza Santa Croce

Di: Alessandro Congia

Territorio, tradizione, cultura: ecco come si intitola il loro nuovo murale realizzato a Capoterra. Gli artisti Agnes Zimmermann e Luca Cocco, già noti per Sestu, per il bellissimo e prezioso lavoro realizzato sulla parete di piazza della Libertà, ora sbarcano a Capoterra, per abbellire un altro scorcio della cittadina, in provincia di Cagliari: “L'idea nasce dal primo Cittadino di Capoterra Francesco Dessì – sottolineano Agnes e Luca - una persona che ama tantissimo il suo paese. E noi (parole sue) abbiamo trasformato le sue idee in un dipinto di circa 100 mq in piazza Santa Croce a Capoterra. Un arco da dove si vede la laguna, Capoterra e le sue montagne. Tre quadri con le cornici importanti. In quello di sinistra abbiamo dipinto Sa Tracca di Sant Efisio, in quello di destra la spiaggia di La Maddalena, e in quello centrale ci sono i ritratti di due cantadori importantissimi, Tziu Fidei Lai e Tziu Boicu Pianu. Un grande ringraziamento a Francesco Dessi, alla Proloco di Capoterra e ad Alessio. Grazie di cuore anche per la bellissima inaugurazione ieri. Era emozionante vedere il gruppo Sa Scapitzada ballare davanti al nostro murale. Dobbiamo ringraziare Sara, Francesca e Gianmarco che ci tiravano su con i loro caffè, qualche parola di incoraggiamento quando eravamo stanchi. Grazie a tutti per i suggerimenti, racconti e per la compagnia” – hanno concluso i due artisti.

(Nelle immagini sottostanti, un dettaglio del lavoro eseguito a Capoterra; la seconda foto invece è il murale realizzato a Sestu, piazza della Libertà)