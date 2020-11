Escursionista cade e si ferisce in un dirupo a Maitopisi: salvato dai Vigili del Fuoco

L'uomo non è in pericolo di vita

Di: Alessandro Congia

Soccorso un escursionista in una zona impervia della località "Maitopisi". I Vigili del Fuoco del Comando di Viale Marconi, sono intervenuti, nel corso della mattinata di oggi, in soccorso ad un escursionista ferito in una zona impervia della località "Maitopisi", territorio del comune di Burcei.

L'uomo, ferito, è rimasto incastrato con la caviglia in una cavità, gli operatori della squadra del 115, supportati dal nucleo Saf (Speleo alpino fluviale) si sono addentrati nella zona particolarmente impervia localizzando la persona ed hanno provveduto a liberarlo con l'ausilio di divaricatori e attrezzature in dotazione alle squadre di soccorso, portandolo in zona sicura.

L'escursionista è stato poi affidato al personale sanitario invitato dal servizio di emergenza del 118 per le cure necessarie ed il conseguente trasporto in ospedale. L'uomo non è in pericolo di vita.