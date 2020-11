Rapina a Fonni, i banditi non si trovano

Ricerche a tappeto in tutto il territorio

Di: Redazione Sardegna Live

Non c'è traccia dei banditi che ieri hanno preso di mira l'ufficio postale di Fonni ferendo nella fuga un carabiniere donna con un colpo di arma da fuoco.

I malviventi hanno abbandonato nelle campagne del paese l'auto usata per scappare. Il bottino che hanno portato via con sé sarebbe ingente. I carabinieri sono a caccia dei malviventi con ricerche a tappeto in tutto il territorio e posti di blocco.

I Ris di Cagliari analizzano l'auto di un dipendente delle poste, utilizzata dalla banda per la fuga.