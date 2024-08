Tenta il gestro estremo da un canale, salvata da un militare dell’Esercito

L’Esercito lo ringrazia per il gesto di “grandissimo altruismo”

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna ha tentato il gesto estremo in un canale di irrigazione nell’Oristanese ma è stata salvata da un militare dell’Esercito. La vicenda, i cui contorni non sono noti, è stata riportata dall’Esercito stesso sui propri canali social.

“La testimonianza che essere soldati significa dover prendere decisioni difficili con coraggio e rapidamente, ci arriva oggi dalla Sardegna, in provincia di Oristano, dove il nostro Efisio, graduato Aiutante in forza al 5° Reggimento Genio Guastatori di Macomer, ha tratto in salvo da un canale di irrigazione una donna che aveva tentato un gesto estremo – si legge nel post pubblicato oggi dall’Esercito – Grazie Efisio per il tuo gesto di grandissimo altruismo a dimostrazione che la priorità di non lasciare indietro nessuno, ancora una volta, si concretizza grazie ai valori che l’Esercito ci insegna a mettere”.