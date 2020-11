È morto il fisarmonicista Pietro Madau, il "principe" delle piazze in festa

Ricordava il suo esordio, a soli 10 anni, sul palco di Massama e raccontava dei suoi discorsi con Nicolino Cabitza

Di: Roberto Tangianu

“Suonano una festa”, così si diceva un tempo di chi con la fisarmonica allietava i balli delle piazze, davanti alla chiesa e in onore del Santo: Pietro Madau era uno di loro, ma non uno dei tanti. Il talento straordinario del musicista, nato a San Vero Milis il 15 agosto 1937 e scomparso in queste ore, è universalmente riconosciuto.

Era ancora bambino quando il padre, appassionato di musica, acquista la fisarmonica e intuendo la sua grande passione, gli impartisce le prime rudimentali nozioni, prima di mandarlo “a scuola”, da maestri che gli diedero una giusta impostazione.

Il resto nasce dalla sua capacità di osservare i grandi del suo tempo, come Raimondo Lepori, di arricchire e proporre un repertorio che spaziava in ogni tipo di ballo, ma soprattutto da uno stile particolare, da un tratteggio personalissimo che faranno di lui uno dei più grandi interpreti di sempre.

Ricordava l’esordio, a soli 10 anni, sul palco di Massama e raccontava dei suoi discorsi con Nicolino Cabitza, che lo convinsero ad entrare, allora ventenne, nel mondo della Gara a chitarra e ad accompagnare con la fisarmonica i cantadores che hanno scritto, con lui, pagine di storia.

Parallelamente e come aveva fatto fino ad allora, continuava a cimentarsi con i “balli civili”, diventando uno dei musicisti più apprezzati e richiesti oltre che per la qualità dei suoi interventi anche per la vastità del repertorio che attraversava con disinvoltura e coinvolgimento.

Nel corso della sua carriera ha viaggiato tanto, portando i suoni della sua arte oltre confine, ha condiviso il palco con i grandi del panorama musicale isolano, ma con la discrezione che lo contraddistingueva e affrontando anche problemi di salute non sempre facili da sopportare.