Nuovi casi di coronavirus a Oniferi. La sindaca Piras: "Molto preoccupata"

"Un nostro concittadino si trova ora al San Francesco di Nuoro", i contagi i paese sono 13

Di: Redazione Sardegna Live

Aumentano i contagi da Covid a Oniferi. La sindaca del paese, Stefania Piras, si dice "molto preoccupata fra chi dice che è solo un'influenza e chi dice che tanto muoiono solo quelli che hanno patologie pregresse. Ci sono nomi e storie che meritano rispetto".

In una nota diffusa sulla pagina Facebook del Comune, si legge: "Un nostro caro concittadino è risultato positivo e si trova ora al San Francesco di Nuoro in reparto Covid. I positivi salgono quindi a 13 di cui 2 in reparto covid, mentre gli altri più o meno asintomatici sono in isolamento domiciliare. Non ho notizie ufficiali su guariti o su altri positivi".

"Da domani, su disposizione del Dirigente scolastico, le lezioni delle scuole secondarie di primo grado (medie) saranno attive in modalità a distanza (DAD). Capite bene che la situazione si sta facendo seria e per questo vi chiedo nuovamente di rinviare e rinunciare a tutti gli impegni superflui. Anche se già domani un nuovo DPCM introdurrà nuove disposizioni sugli spostamenti. Vi invito a tenermi informata - conclude la sindaca -, anche tramite i miei consiglieri e assessori, su eventuali auspicate guarigioni e purtroppo nuove positività".