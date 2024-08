Confagricoltura:"Disservizi su aiuti Pac, Argea inadeguata"

Anomalie del sistema alla scadenza delle domande: "Attendismo assessorato"

Di: Redazione Sardegna Live

La burocrazia e gli intoppi informatici frenano i produttori agricoli che in questi giorni sono alle prese con la scadenza delle domande per gli aiuti della Pac. Lo denuncia Confagricoltura Sardegna.

"Oggi scadono i termini per la presentazione delle domande, tra pagamenti diretti e sviluppo rurale, che gli operatori dei Centri di assistenza agricola hanno caricato nel cervellone informatico nazionale attraverso un nuovo sistema operativo - spiegano i responsabili in una nota -, un sistema purtroppo mai testato finora e che ha creato numerose anomalie e malfunzionamenti nelle attività di aggiornamento e inserimento dei fascicoli aziendali agricoli". Per l'associazione di categoria "questo banco di prova ha messo in evidenza tutti i limiti funzionali e le debolezze di Argea in quanto organismo pagatore regionale che, per legge, avrebbe già dovuto dare dimostrazione di essere in grado di lavorare in autonomia rispetto all'organismo pagatore nazionale Agea".

"C'è stato un attendismo inaccettabile da parte di Argea e, conseguentemente, dell'assessorato dell'Agricoltura sulla definizione delle istruzioni operative per la presentazione delle domande", si denuncia nella nota. "La pazienza e la responsabilità assicurata da Confagricoltura Sardegna in questa stagione non saranno più disponibili il prossimo anno - è l'avvertimento -, quando i sistemi operativi dovranno essere testati e resi fruibili al 100%".