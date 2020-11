Covid. Due contagi a Bessude

Le parole del sindaco Roberto Marras

Di: Redazione Sardegna Live

Due nuovi contagi da coronavirus sono stati rilevati a Bessude.

Il sindaco Roberto Marras commenta così la situazione: "Purtroppo le persone interessate sono entrate in contatto con diversi soggetti pertanto contiamo nell'intervento delle autorità sanitarie competenti affinché la situazione venga monitorata e tenuta sotto controllo".

"Si raccomanda vivamente tutti coloro che possano essere entrati in contatto con un sospetto positivo di stare in casa fino a che non si avranno aggiornamenti in merito. Il virus si sta muovendo velocemente, soprattutto tra quelle persone che si spostano per motivi di lavoro e anche per altre situazioni, pertanto ora più di prima è il momento di tenere alta la guardia".