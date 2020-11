Lutto a Telti; morto il sindaco Gian Franco Pinducciu

Aveva 69 anni. Il ricordo di Nizzi: "Uno dei personaggi più amati della politica gallurese"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Tore Pinducciu

E' morto nella serata di ieri il sindaco di Telti Gian Franco Pinducciu. Aveva 69 anni, per più legislature aveva ricoperto la carica di primo cittadino per sette volte e quella di consigliere provinciale, amministrando il suo paese per 40 anni (la prima elezione nel 1980).

Meno di un anno fa era stato colpito da un infarto. Nella serata di ieri il suo corpo è stato ritrovato riverso a terra in strada.

La scomparsa di Pinducciu ha profondamente commosso la comunità e l'intera Gallura, dove era molto noto. Il sindaco di Olbia, Settimo Nizzi, lo ricorda così: "È scomparso improvvisamente lo storico sindaco di Telti Gian Franco Pinducciu, uno dei personaggi politici più amati in Gallura. Ci stringiamo al dolore dei familiari e di tutti coloro che amavano Gian Franco".