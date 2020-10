Solinas, ancora niente ordinanza: l'opposizione attacca

L'attacco dell'ex sindaco di Cagliari Zedda: "Prendono in giro i sardi. Interessati solo a prendere qualche voto"

Di: Giammaria Lavena

L'ordinanza del presidente della Regione Christian Solinas, attesa da lunedì, non è ancora arrivata. Nelle scorse giornate si era parlato della possibilità di una didattica a distanza al 100%, e non al 75% come decretato dal nuovo Dpcm, e dell'ipotesi di una parziali diminuzione delle partenze da e per la Sardegna. Dopo giorni di attesa è arrivato l'attacco dell'opposizione.

"Il presidente della Regione e la sua maggioranza di centrodestra prendono in giro i sardi - scrive su Facebook il consigliere regionale dei Progressisti Massimo Zedda - raccontano bugie a interi sistemi produttivi del commercio, dello sport, della cultura, solo per un tornaconto elettorale in vista dei ballottaggi".

"Anziché migliorare, da marzo, l'organizzazione del sistema sanitario, hanno perso tempo - prosegue l'ex sindaco di Cagliari -. Nel giro di 7 giorni, prima hanno chiesto di poter attivare un lockdown sardo, il giorno dopo il governo ha imposto chiusure in tutto il Paese e loro annunciano possibili aperture, illudendo gli operatori con false ordinanze per allungare gli orari di bar e ristoranti, per riaprire palestre e cinema, sapendo che non lo avrebbero potuto fare".

"Quello che non dicono è che avrebbero esposto le attività commerciali, dello sport e dello spettacolo a sanzioni da parte delle forze dell’ordine, che avrebbero fatto rispettare il Dpcm e non gli illegittimi provvedimenti regionali. Tutto in vista dei prossimi ballottaggi a Quartu Sant'Elena, Nuoro e Porto Torres in programma l'8 e il 9 novembre - attacca ancora -. Non sono interessati agli imprenditori e alle loro attività, alle lavoratrici, ai lavoratori, ai disoccupati, alle famiglie, conta solo spandere un po' di fumo negli occhi e raccogliere qualche voto".

"Per sostenere le imprese e le persone che vivono la crisi - conclude Zedda - è necessario sbloccare le risorse già stanziate nei mesi scorsi, ma mai arrivate. Augurando loro di poter riaprire e riprendere a lavorare quanto prima. Servono i posti letto negli ospedali, le 500mial dosi di vaccino antinfluenzale promesse a settembre, rapidità degli esiti dei tamponi per non lasciare intere famiglie in quarantena per settimane".