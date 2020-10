Villanova Monteleone: 9 contagi, tamponi per altri sospetti

Il comunicato della nuova amministrazione comunale. In quarantena sino al 9 novembre una classe della scuola primaria

Di: Giammaria Lavena

Sono 9 i contagi a Villanova Monteleone, e potrebbero aumentare nei prossimi giorni, in attesa dei risultati di alcuni tamponi. Lo fa sapere il nuovo sindaco Vincenzo Ligios, tramite un comunicato sulla pagina Facebook del Comune.

"Con grande rammarico - si legge -, il primo comunicato sulla pagina istituzionale da parte della nuova amministrazione ha come oggetto un aggiornamento sulla situazione Covid-19 nel nostro Comune. Pur non avendo ad oggi ricevuto alcuna comunicazione ufficiale da parte dell'Ats, notizie da parte degli ufficiali sanitari del territorio danno attualmente positivi 9 concittadini residenti in paese".

"Al momento gli alunni e gli insegnanti di una classe della scuola primaria si trovano in quarantena - riferisce il primo cittadino -, la quale verrà prolungata, in accordo con la dirigente scolastica, fino al giorno 8 novembre. È giunta inoltre notizia che negli ultimi 3 giorni altri cittadini (circa una decina) hanno sviluppato sintomi assimilabili al Covid-19 e sono in quarantena nelle loro abitazioni, in attesa di accertamenti da parte delle strutture competenti".

"Si comunica che lo scorso martedì 27 nei locali della tensostruttura - fa sapere ancora il sindaco -, presso il campo sportivo, di concerto con le autorità sanitarie, sono stati sottoposti a tampone tutti i cittadini impegnati nei seggi elettorali (presidenti, segretari, scrutatori, rappresentanti di lista, personale addetto alle pulizie) e tutto il personale dell’Associazione Misericordia, tuttavia ancora non sono pervenuti gli esiti degli stessi".

"Rassicuriamo la popolazione che la situazione è costantemente monitorata - conclude - e che si stanno mettendo in atto tutte le procedure necessarie per limitare una ulteriore diffusione del virus e per effettuare i tamponi".