Cagliari. Nasce un bimbo al Brotzu: uno spiraglio di luce in un periodo buio

Fiocco azzurro nell'ospedale cagliaritano. Una bella notizia in un periodo di tensioni e fatiche

Di: Giammaria Lavena

In un periodo in cui gli ospedali vivono in un costante clima di apprensione e preoccupazione, la nascita di un bimbo non può che rasserenare l'ambiente, regalando un piccolo momento di gioia e di speranza.

Come a Cagliari, dove presso l'ospedale Brotzu una giovane donna ha dato ieri alla luce un bambino. Attraverso un comunicato la stessa azienda ospedaliera ha voluto dare la bella notizia.

"Ieri sera una giovane di neanche trent'anni ha dato alla luce un bambino - si legge nella nota -. Il lieto evento addolcisce un periodo nel quale il pronto soccorso dell'ospedale e tutto il personale sono stati messi a dura prova. Il bambino e la mamma stanno bene e sono stati trasferiti al reparto di ostetricia del san Michele".