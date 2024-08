Villacidro. Attentato incendiario a parco eolico: il secondo in pochi giorni

Teli e pale distrutti dal fuoco: indagano i carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un attentato incendiario, il secondo in pochi giorni in Sardegna, durante la notte. È accaduto nel sito della Vestas a Villacidro dove si sta realizzando un parco eolico nelle campagne tra Villacidro e Samassi, oggetto di numerose proteste da parte dei comitati - oggi in corteo a Cagliari -contro quella che definiscono "speculazione energetica in Sardegna".

Qualcuno durante la notte, utilizzando delle bottiglie di plastica piene di liquido infiammabile, ha incendiato i teli di protezione delle "radici" di tre pale eoliche in attesa di installazione. Le fiamme si sono velocemente propagate e hanno distrutto completamente i teli e annerito le stesse pale eoliche. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Villacidro che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del gesto.

I danni non sono stati quantificati. Si tratta del secondo episodio di sabotaggio di pale eoliche nell'Isola dopo che pochi giorni fa un generatore che si trova accanto alla strada provinciale 30 che collega Mamoiada a Gavoi, nel Nuorese, è stata vandalizzata. Qualcuno ha svitato i bulloni che tenevano la base sul piedistallo col rischio che la turbina precipitasse sulla sede stradale o nei terreni agricoli limitrofi. Sul fatto indagano i carabinieri e gli atti sono stati trasmessi alla Procura di Nuoro.