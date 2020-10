Covid: a Sassari letti pronto soccorso in tende da campo

I vigili del fuoco all'opera al Santissima Annunziata di Sassari

Di: Redazione Sardegna Live

I vigili del fuoco di Sassari stanno allestendo alcune tende da campo nell'area aperta adiacente al Pronto Soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Nelle strutture verranno alloggiati i pazienti del pronto soccorso nei momenti di punta.

Si tratta di una prima risposta ai problemi sorti nei giorni scorsi a causa del grandissimo numero di accessi registrati, che hanno rischiato di mandare in tilt la struttura producendo sovraccarichi ingestibili negli altri reparti.

Il direttore sanitario dell'Aou, Bruno Contu, di recente ha scritto al 118, all'Ats e all'assessorato regionale della Sanità per chiedere che le patologie internistiche meno gravi, trattabili anche altrove, vengano smistate negli ospedali del territorio in grado di prenderle in carico, a iniziare da Alghero e Ozieri.