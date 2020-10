Rapina a Fonni. La sindaca: "Da Roma continuano a diminuire le forze dell'ordine sul territorio"

Di: Redazione Sardegna

La sindaca di Fonni, Daniela Falconi, interviene in seguito al drammatico episodio di violenza avvenuto in mattinata nei pressi dell'ufficio postale del paese, in occasione del quale un carabiniere donna di 25 anni è rimasto ferito in un conflitto a fuoco con alcuni rapinatori.

"Spero che l’episodio di stamattina faccia riflettere quanto la guardia in materia di sicurezza e contrasto alla criminalità non vada mai abbassata - commenta la prima cittadina -. E spero faccia riflettere soprattutto chi da Roma continua a diminuire le forze dell’ordine nel territorio e dice che paesi come il nostro possono fare a meno di distaccamenti di polizia ed essere controllati da remoto".

"Un forte abbraccio alla giovanissima carabiniera - conclude Daniela Falconi - con l’augurio che torni presto in servizio e a tutti i colleghi della stazione di Fonni per il lavoro non solo di oggi ma di ogni giorno".