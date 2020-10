Covid. C'è una vittima a Macomer

Morta una donna positiva al coronavirus

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri è morta una donna di Macomer positiva al coronavirus.

L'igiene pubblica della Assl ha disposto il trasferimento della salma nella camera mortuaria del vecchio cimitero cittadino per ragioni di salute pubblica.

Il sindaco Antonio Succu ha fatto chiudere il camposanto per l'intera mattinata di oggi, in attesa della sanificazione. La tumulazione avverrà in maniera anticipata su disposizione delle autorità sanitarie.