Febbre meteo: tra sabato e domenica Sardegna fra le regioni più calde

Nel weekend nell'Isola fino a 38 gradi

Di: Redazione Sardegna Live

Non si placano le alte temperature in Italia e in Sardegna. Come confermato da Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, il caldo africano, con i 35-37°C all’ombra, insisterà anche la prossima settimana.

Temperature oltre i 35 gradi in tante città, nelle da Firenze a Ferrara, poi Grosseto, Pistoia, Arezzo, Benevento, Bologna, Livorno, e altre ancora. In Sardegna clima rovente nell'Oristanese. Nel weekend, infatti, è prevista ancora ‘febbre meteo’ specie in Sardegna con picchi di 38-39°C, fino a 37°C anche a Oristano.

Una costante ormai: siamo ben 5-6°C oltre le medie del periodo.

Previsioni per venerdì 30 agosto 2024 (Fonte Arpas Sardegna)

Cielo sereno o poco nuvoloso con aumento della nuvolosità cumuliforme nel pomeriggio. Possibili locali foschie in mattinata. Temperature: minime stazionarie, massime in lieve aumento. Venti: deboli a regime di brezza. Mari: poco mossi, localmente mossi sul bacino sud-occidentale.