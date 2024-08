Ignazio da Laconi, il Santo dei sardi

"Che Sant’Ignazio possa aiutare tutta la Comunità di Laconi e l’intero popolo Sardo, ne abbiamo davvero bisogno"

Di: Salvatore Argiolas - Sindaco di Laconi

Come da tradizione oramai consolidata nel tempo, durante gli ultimi tre giorni del mese di Agosto (29, 30 e 31) nel nostro paese, si svolgeranno i Festeggiamenti in onore di Sant’Ignazio da Laconi, tra i Santi più venerati dell’intera nostra Regione Sardegna.

Migliaia e miglia infatti, saranno i pellegrini che raggiungeranno Laconi da ogni angolo della Sardegna per onorare la memoria del nostro più illustre concittadino, al secolo Vincenzo Pes, che da umile fraticello cappuccino in vita, è poi diventato appunto Santo della Chiesa Cattolica a cui tantissimi fedeli rivolgono preghiere e continue richieste d’aiuto.

Come tanti d’altronde, saranno i turisti che in quei giorni visiteranno il nostro splendido paese per godere delle nostre bellezze ambientali e naturalistiche in particolare, tra tutte il Parco Aymerich e il Menhir Museum; abbiamo fatto di tutto per rendere il nostro paese il più accogliente possibile e confidiamo che tutti possano godere di una buona permanenza, come del resto fortunatamente avviene durante tutto il resto dell’anno.

L’Amministrazione Comunale di Laconi, anche quest’anno, si è fatta carico dell’organizzazione dei festeggiamenti a causa dell’ormai cronica carenza del tradizionale Comitato Organizzatore; il compito molto gravoso è stato comunque portato a termine con legittima soddisfazione anche grazie alla concreta collaborazione prestata da alcune Associazioni Locali, da tutti gli Amministratori e i Dipendenti Comunali, da privati cittadini, dalle Forze dell’Ordine e dall’Agenzia Forestas tra gli altri. A tutti loro un sentito ringraziamento per l’importante lavoro svolto.

Un ringraziamento se possibile ancora più grande va senz’altro rivolto al nostro Parroco Frà Fabio, ai frati cappuccini tutti, al caro Padre Provinciale ed al nostro Vescovo Roberto per la sempre dimostrata collaborazione manifestata nell’ambizioso progetto di condividere ed integrare al meglio il programma religioso e quello civile. Grazie veramente di cuore.

In conclusione non posso non rivolgermi ai miei concittadini con l’augurio che Sant’Ignazio ascolti le nostre preghiere e ci aiuti a superare le innumerevoli difficoltà che dobbiamo quotidianamente fronteggiare e troppo spesso subire (spopolamento, sanità, trasporti, istruzione e mancanza di servizi in generale, solo per citarne alcuni). Problemi comuni a tanti piccoli centri delle zone interne e dell’intera Sardegna, oggi più che mai in pericolo anche sotto il profilo naturalistico, ambientale, storico e paesaggistico a causa delle evidenti e numerose speculazioni in atto.

Che Sant’Ignazio possa aiutare tutta la Comunità di Laconi e l’intero popolo Sardo, ne abbiamo davvero bisogno.

Viva Sant’Ignazio da Laconi.