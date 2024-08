Schianto sulla Sassari-Alghero, la 26enne Paola Sanna muore dopo tre giorni

La giovane coinvolta in un gravissimo incidente avvenuto nella tarda serata di lunedì

Di: Redazione Sardegna Live

Era stata ricoverata in condizioni disperate nel Reparto di Rianimazione del Santissima Annunziata di Sassari dopo un terribile scontro frontale sulla Sassari-Alghero e purtroppo non ce l’ha fatta. Paola Sanna, 26enne cagliaritana ma residente a Sassari, è morta in ospedale.

La giovane era alla guida di una Toyota Yaris che si è scontrata frontalmente con una Honda Crv sulla quale era a bordo una famiglia di Napoli. Le operazioni dei Vigili del fuoco per liberare i feriti dalle lamiere si erano rivelate complicate e le condizioni della 26enne erano gravissime. Sui social, in questi giorni, diversi amici e conoscenti hanno lanciato numerosi appelli per una raccolta di sangue per lei. Oggi il triste epilogo.