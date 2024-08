Sassari. Aggressione a colpi di martello in un bar, due fratelli arrestati

Un terzo indagato è tuttora ricercato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Due fratelli sassaresi di 44 e 38 anni sono finiti in manette con l'accusa di tentato omicidio per l'aggressione a un 62enne, anche lui sassarese, colpito alla nuca con un martello la sera del 19 luglio scorso, all'interno del "Bar Duca", in via Duca degli Abruzzi.

Un terzo indagato, irreperibile, che ha agito in concorso con i due fratelli, è tuttora ricercato dai carabinieri della Compagnia di Sassari che nel frattempo hanno arrestato i due fratelli. Anche la vittima dell'aggressione è indagata per minacce nei confronti dei suoi assalitori.

Le quattro persone coinvolte, difese dagli avvocati Paolo Spano, Mario Pittalis, Maria Assunta Argiolas e Lorenzo Galisai, hanno tutte precedenti per reati contro il patrimonio e per droga.

Secondo quanto riscontrato dai carabinieri la sera del 19 luglio, poco dopo le ore 20, i due fratelli e il loro complice sono entrati nel Bar Duca e hanno colpito da dietro alla testa il loro rivale, per poi scappare lasciandolo a terra ferito e sanguinante. All'arrivo dei militari la vittima, pur dichiarando di non voler sporgere denuncia, ha raccontato di essere stato aggredito e colpito alla nuca con un martello, prima di essere accompagnato al pronto soccorso da un'ambulanza del 118. All'ospedale Santissima Annunziata i medici hanno riscontrato un trauma cranico importante con emorragia ed ematoma subdurale esteso, disponendo il ricovero immediato con prognosi riservata.

Ieri i carabinieri, su disposizione del gip del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, hanno arrestato i due fratelli e ora proseguono con le indagini, coordinate dalla pm Maria Paola Asara, e con la ricerca del terzo indagato.