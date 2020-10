Rapina e sangue a Fonni. Zoffili: "Solidarietà alla carabiniera ferita"

Di: Redazione Sardegna Live

"La massima solidarietà da parte mia e di tutta la Lega Salvini Premier, nonché del Comitato Bicamerale del Parlamento che ho l'onore di presiedere, alla carabiniere ferita nel corso di un tentativo di rapina a Fonni in provincia di Nuoro". Sono le parole del coordinatore della Lega in Sardegna, Eugenio Zoffili.

"Un grande Grazie a lei - commenta il deputato leghista - e a tutti i suoi colleghi di tutte le forze dell'ordine di ogni ordine e grado, che ogni giorno si sacrificano per difendere la sicurezza dei cittadini. Nelle prossime ore prenderò contatto con il Prefetto per mettermi a disposizione di qualunque esigenza o provvedimento possa essere d'aiuto per evitare il ripetersi di episodi come questo".