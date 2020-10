Scoperto con la cocaina in casa, 23enne in manette per spaccio

I poliziotti hanno proceduto alla perquisizione domiciliare rinvenendo lo stupefacente, bilancino di precisione e banconote di piccolo taglio

Di: Alessandro Congia

Continuano incessanti i servizi per la prevenzione e il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti in tutto il territorio della Provincia. Nella mattina di giovedì gli Investigatori della Sezione Anticrimine del Commissariato di Iglesias, sulla scorta di notizie acquisite anche nel corso di precedenti indagini, ha effettuato una perquisizione presso il domicilio di Nicola Moukmouk, 23enne di Villamassargia, sospettato di essere coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti.

Durante la perquisizione gli agenti hanno rinvenuto addosso al Moukmouk un involucro di pellicola trasparente contenente 5 grammi di cocaina, mentre in una mensola della cucina altri tre involucri contenti 1 grammo circa di cocaina e vari grumi di marijuana del peso di 1 grammo, un bilancino di precisione, e materiale per il confezionamento.

Sono state rinvenute anche banconote di piccolo taglio ritenute provento dell’attività di spaccio. Il Moukmouk è stato tratto in arresto e nella mattinata di ieri si è tenuto il processo con rito direttissimo a seguito del quale sono stati chiesti i termini a difesa con il rinvio dell’udienza al 4 novembre senza nessuna misura restrittiva.