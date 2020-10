Rapina all’ufficio postale di Fonni, malviventi sparano contro i Carabinieri

Il gravissimo episodio è avvenuto questa mattina, sul posto le forze dell’ordine

Di: Alessandro Congia

Rapina all’ufficio postale di Fonni, dove, questa mattina, alcuni banditi armati hanno aperto il fuoco contro i Carabinieri di pattuglia sul territorio comunale.

Ancora non si conoscono maggiori dettagli, nello scontro con i malviventi pare sia rimasta ferita una donna dell'Arma: fortunatamente non corre pericolo di vita.

E' caccia al sodalizio criminale: per ora non è certo da quanti banditi fosse composto: i Carabinieri hanno avviato le ricerche con numerosi posti di blocco in tutta la zona.

*** Notizia in aggiornamento ***