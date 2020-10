Allarme bomba in via Grazia Deledda, ma si tratta di un raccoglitore della differenziata

Sul posto, precauzionalmente, sono intervenuti gli Artificieri

Di: Alessandro Congia

Gli Artificieri del Comando provinciale Carabinieri di Cagliari, sono intervenuti stanotte, in via Grazia Deledda, per un contenitore sospetto segnalato da un automobilista di passaggio lungo le mura del Comando Legione.

Si è trattato, per fortuna, di un contenitore vuoto (lasciato accanto al marciapiede), della raccolta differenziata.