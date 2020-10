Auto investe una ragazzina 14enne: è in codice rosso

Sul posto la Polizia Municipale e il 118

Di: Alessandro Congia

Investimento di pedone, questa sera nella via Pier della Francesca, a Mulinu Becciu.

Una Fiat, condotta da un 76enne, mentre percorreva la via Pier della Francesca diretto verso la rotatoria con via Peretti

arrivato in prossimità delle strisce pedonali presenti all'altezza del centro commerciale I Mulini, ha investito una giovane 14enne che attraversava la strada.



La giovane è stata immediatamente soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu con assegnato codice rosso.

Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge e stabilire l'esatta dinamica del sinistro.