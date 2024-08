“Chi salva un bambino salva il mondo intero”. A Uri corsi BLSD e PBLSD gratuiti

Nuovi appuntamenti il 14 e 21 settembre

All'interno del percorso formativo finanziato attraverso il fondo nazionale per il sistema integrato di educazione e di istruzione 0-6 anni, l’Assessorato ai Servizi Sociali e Pubblica Istruzione del Comune di Uri, in collaborazione con Coop. Soc. Edupè, Cooperativa Sociale Tuttinsieme, il Consorzio La Sorgente, Avis Comunale Uri e Re-Heart hanno organizzato dei corsi di BLS-d e PBLS-d gratuiti per i genitori, educatori e insegnanti dei bambini da 0 a 6 anni residenti nel Comune di Uri.

Dal piano delle azioni Family “Chi salva un bambino salva il mondo intero” sono prenotabili i corsi BLSD e PBLSD gratuiti per un genitore, appartenente al nucleo familiare con all’interno un minore di età compresa tra 0-6 anni. Analoghe e simili iniziative erano state organizzate nel mese di giugno, compresi alcuni incontri con pediatra e neuropsichiatra infantile.

Ecco i link per prenotarsi ai corsi

Sabato 14 settembre mattina:

Sabato 21 settembre mattina:

Sabato 21 settembre pomeriggio:

