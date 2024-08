Pestaggi, spaccio e malamovida: chiuso un bar a Sorso

Numerosi episodi hanno spinto il questore a sospendere l'attività

Di: Redazione Sardegna Live

Sigilli a un bar di Sorso, dopo numerosi episodi che hanno costretto all'intervento degli agenti. Secondo quanto riferito, il locale sarebbe diventato un covo di pregiudicati, con risse, pestaggi e spaccio di droga, così è stato chiuso per 15 giorni dal questore di Sassari, che ha emesso un provvedimento di sospensione della licenza.

La chiusura del locale è stata decisa dopo che la polizia ha monitorato per diverso tempo la situazione, accertando reati e frequentazioni pericolose all'interno del bar.

Fra gli ultimi episodi ci sarebbero un'aggressione ai danni di un cliente da parte del titolare del bar, di un suo familiare e di un dipendente, e il ritrovamento, in seguito a una perquisizione, di un ingente quantitativo di droga, con bilancini di precisione e materiale per il confezionamento delle dosi.

Il titolare in passato era già stato raggiunto da un avviso del questore, con cui gli veniva intimato di non compiere reati. Avviso che, in base ai riscontri della polizia, è stato completamente ignorato.