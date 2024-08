Nuoro. Cinghiali in strada: nella notte due incidenti sulla SS 131 D.C.N

Animali morti, auto distrutte: un pericolo che fa sempre più paura in una strada molto trafficata

Di: Redazione Sardegna Live

Il pericolo causato dalla presenza di cinghiali in mezzo alla carreggiata fa sempre più paura sulla Statale 131 D.C.N (Diramazione centrale nuorese), dove ieri notte si sono verificati due incidenti stradali, uno all’altezza del bivio per Lula e l’altro poco prima, qualche chilometro più avanti.

Gli animali si trovavano entrambi in mezzo alla carreggiata: impossibile per i conducenti delle auto coinvolte fermarsi in tempo, poiché i cinghiali sono stati intravisti solo all’ultimo momento.

Un bilancio terrificante: auto distrutte, animali morti e feriti: la presenza dei cinghiali che vagano in strada costituisce un pericolo da non sottovalutare in strada una strada molto trafficata.

Intervento della polizia, del medico veterinario e del carro attrezzi per portare via le auto dalla carreggiata.