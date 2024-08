Ancora incendi in Sardegna: fiamme a Ghilarza

In campo il Corpo forestale e l’elicottero per domare il fuoco

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio

Il Corpo forestale sta intervenendo in questi istanti, con il supporto di un elicottero proveniente dalla base operativa di Bosa, per domare un incendio nel comune di Ghilarza, in località S'arenarzu.

Sul posto coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) appartenente alla pattuglia del Corpo forestale di Villaurbana.

IN AGGIORNAMENTO.