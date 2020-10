Covid. I casi ad Alà dei Sardi sono 12

A comunicarlo è il sindaco Francesco Ledda

Di: Redazione Sardegna live

Dopo gli ultimi cinque contagi, ad Alà dei Sardi si contano attualmente dodici positivi al coronavirus. Lo conferma il sindaco del paese, Francesco Ledda.

"In questi giorni - spiega il primo cittadino - è in corso, da parte dell'Ats Sardegna, l'indagine epidemiologica al fine di individuare i contatti stretti delle persone risultate positive, per i quali è stato disposto l'isolamento domiciliare e la sorveglianza sanitaria attiva che verrà mantenuta per un periodo di quattordici giorni dall'ultimo contatto con il caso confermato. Gli interessati sono stati informati riguardo ai sintomi e alle modalità di contagio della malattia, e riguardo alle misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa della sintomatologia".

"La situazione è sotto controllo, l'Amministrazione opera in contatto continuo con le autorità sanitarie, con la protezione civile regionale e con le forze dell'ordine per monitorare costantemente gli sviluppi dell'emergenza".