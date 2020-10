Modella, in abito tradizionale (poco vestita), davanti alla chiesetta di Sant’Efisio: lo scatto che fa discutere

Siamo a Stampace, davanti al cancelletto dell’antica chiesetta: la foto diventa virale

Di: Alessandro Congia

Lo scatto, (l’autore è il bravissimo fotografo Antonio Maria Dettori e la modella è Scyna Suffiotti), sta facendo letteralmente ‘impazzire ‘ il web.

La foto sta girando sui social (rientra di fatto in un progetto articolato dal fotografo sardo), ma c'è chi, tra le righe, commenta come che di arte non vi sia nulla, se non invece offensivo, a dir poco blasfemo.

Ci troviamo esattamente nel cuore del quartiere Stampace, proprio dinnanzi alla Chiesetta di Sant’Efisio: la bellissima modella è ritratta con un velo sul capo, scarpe col tacco, forse un tantino poco ‘vestita’, ma il popolo del web si divide.

C’è chi non apprezza il connubio tra la sensualità della modella e storce il naso con la fede e la sacralità del luogo, dedicato al santo martire guerriero Sant’Effisi(Sant’Efisio); ma c'è chi invece apprezza di gran lunga l’immagine che mette a nudo, incuriosendo non poco gli utenti, con dettagli inediti mai visti prima, se non durante la storica sagra del 1° maggio, con le tradizionali sfilate in abito tradizionale sardo.