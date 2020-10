Il grido d’allarme del Siap Polizia di Stato: “Negli scali portuali e aeroportuali? Siamo pochissimi”

Organico ridotto all’osso in punti nevralgici e strategici di passaggio

Di: Alessandro Congia

Il Siap Polizia di Stato ancora una volta protesta per la gravissima carenza di personale che si registra presso la Polizia di Frontiera del capoluogo di provincia. Queste le parole del Vice segretario provinciale Marco Tavolacci e del delegato Mosè Curreli: “Un ufficio cosi strategico ed importante, composto da tre elementi come Porto, Aeroporto e scalo di Sarroch – dicono i due sindacalisti appartenenti alla Polizia di Stato - presenta un organico di 55-60 unità. Veramente un numero esiguo se si pensa che, secondo le piante organiche ministeriali, questo ufficio dovrebbe essere composto da ben 120 unita. Il grido d'allarme nasce dal fatto, che nel giro di pochi mesi, perderemo altri 4-5 elementi che giungeranno alla meritata età che gli consentirà di andare in pensione. Il Siap - aggiungono sempre Tavolacci e Curreli - chiede che vengano sostituiti e che l'organico venga rinforzato. Servirebbero perlomeno 15 unità per poter garantire i servizi minimi e l'adeguata sicurezza ai cittadini. Siamo altresì preoccupati, visto il risveglio e la recrudescenza delle azioni terroristiche perpetrate ai danni della 'vicina' Francia. Ecco perché chiediamo a chi di competenza di raccogliere il nostro messaggio, traducendolo presto in realtà. Attendere oltre – concludono Tavolacci e Curreli - potrebbe costare caro".