Meteo. Ancora caldo e afa nell'ultima settimana di agosto

Previsti picchi di 36°C ma anche forti temporali

Di: Redazione Sardegna Live

Ancora caldo e afa nell'ultima settimana di agosto, con picchi di 36 °C ad oltranza sulla Capitale. Ma nelle prossime ore arriveranno anche forti temporali. Lo annuncia Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, confermando il ritorno dell'anticiclone africano.

"Per le prossime 36-48 ore - afferma - saranno frequenti gli acquazzoni in spostamento dal nord verso il centrosud". In mattinata ancora qualche temporale al settentrione e lungo l'Appennino, ma soprattutto dal pomeriggio il maltempo sarà diffuso al centrosud.

"Pioverà non solo sull'Appennino - aggiunge - ma a macchia di leopardo su gran parte delle regioni centromeridionali, fino alle zone di pianura". Mercoledì un po' più stabile, con tempo asciutto e temporali solo in montagna.

Entro giovedì torneranno ovunque i 34-35°C, specie al Centro-Sud, con picchi costanti di 36°C ancora sulla Capitale, 38-39°C in Sardegna, Sicilia e Basilicata. L'anticiclone africano tornerà a dominare e soprattutto da giovedì il tempo diventerà ancora più caldo e soleggiato ovunque.