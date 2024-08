Cagliari, novità per il transito in viale Trieste e dintorni

Lavori in centro, ecco cosa cambia da mercoledì 28 agosto

Di: Redazione Sardegna Live

Nell'ambito dei lavori di riqualificazione ambientale e paesaggistica della del centro di Cagliari, a partire da mercoledì 28 agosto, in viale Trieste e nelle strade limitrofe sono previste alcune modifiche alla circolazione veicolare.

In viale Trieste, nel tratto compreso tra la via Maddalena e via Pola, vengono istituite due fermate autobus in prossimità dei civici 3 e 57. Viene confermato poi il senso unico di circolazione dall'intersezione con via Maddalena sino a via Pola con il limite di velocità di 30 km/h.

Arrivando in via Pola da viale Sant'Avendrace, si dovrà svoltare obbligatoriamente a sinistra con l'obbligo di fermarsi e dare la precedenza. In via Roma, nel tratto tra viale Trieste e via Maddalena, sarà istituito il doppio senso di circolazione e consentita la svolta a sinistra in via Maddalena per i veicoli provenienti da via Roma con direzione piazza Matteotti.

In via Maddalena, nel tratto compreso tra piazza del Carmine e via Roma, ritorna il senso unico di circolazione verso piazza del Carmine con obbligo di svolta in viale Trieste e il doppio senso, nel tratto compreso tra viale Trieste e piazza del Carmine con direzione obbligatoria a sinistra verso via Crispi.

In via Bruscu Onnis, nel tratto compreso tra via Asproni e viale Trieste, senso unico di circolazione e svolta obbligatoria a destra verso viale Trieste.