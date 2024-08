Incendi: allerta per domani, 27 agosto, nel Cagliaritano

Il bollettino della Protezione Civile

Di: Redazione Sardegna Live

Previsione di medio pericolo di incendio nel Cagliaritano per domani, martedì 27 agosto.

Le condizioni climatiche che insistono sulla Sardegna hanno portato la Protezione Civile regionale a diramare, in via precauzionale, un nuovo bollettino di allerta da codice giallo (pericolosità media) sia nella zona di Cagliari che in altri territori della Sardegna.

Ai link più sotto indicati il bollettino con la mappa del rischio, e comportamenti e le cautele in caso di incendio boschivo.

BOLLETTINO SU: https://www.sardegnaambiente.it/documenti/e1a463a9-4d11-4500-b434-20d2b81c6112_BPI_DEF_del_26-08-2024.pdf COMPORTAMENTI E CAUTELE SU: https://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=2282&s=289490&v=2&c=12454&idsito=20