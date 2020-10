Stintino, contingentati gli accessi al cimitero

Le misure di contenimento dei contagi coinvolgono anche i cimiteri, il comunicato del sindaco

Di: Giammaria Lavena

Il sindaco di Stintino, Antonio Diana, ha disposto nuove normative relative all'accesso in cimitero che, in vista degli imminenti giorni dei defunti e Ognissanti, avranno valenza sino al 4 novembre.

"L’accesso al cimitero è contingentato e consentito ai visitatori dalle ore 8 alle ore 17 - riferisce il primo cittadino -. All'interno dovranno essere indossate le mascherine protettive mentre per la pulizia di loculi e tomba dei propri defunti potranno essere utilizzati esclusivamente utensili personali". I visitatori, inoltre, dovranno indossare guanti per l'utilizzo degli erogatori di acqua e dei contenitori per i rifiuti.

Il sindaco, inoltre, nell’ordinanza raccomanda, per evitare assembramenti, che "le visite siano di breve durata". La compagnia barracellare effettuerà l'attività di sanificazione dell'area cimiteriale e delle aree prospicienti una volta al giorno sino al 4 novembre.